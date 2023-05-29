В Ижевске топит школу на улице Берша

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 29 мая, в ижевской школе на улице Берша произошел потоп. Об этом сообщают очевидцы.

Скорее всего в коридоре на первом этаже, рядом с столовой, прорвало трубу – поток воды хлынул через потолок и обрушился на раковины и пол. Судя по видео, никто из учеников и преподавателей не пострадал.

P.S.: Позднее в администрации Ижевска сообщили, что причиной потопа в школе стал сорванный кран.

«В течение 5 минут последствия были устранены. Водоснабжение учреждения не прекращалось», – сообщили в руководстве столицы Удмуртии.

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