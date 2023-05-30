Погода в Ижевске на 30 мая: до +25 °С и без осадков

В Ижевске сегодня будет тепло и без дождей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +23…+25 °С. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Осадков не обещают.

Температура воздуха ночью +18….+19 °С. Будет пасмурно и также без осадков.

Хорошего вам дня!

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