Погода в Ижевске на 30 мая: до +25 °С и без осадков

В Ижевске сегодня будет тепло и без дождей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха днем +23…+25 °С. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Осадков не обещают.
Температура воздуха ночью +18….+19 °С. Будет пасмурно и также без осадков.
Хорошего вам дня!
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