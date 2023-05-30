Валидаторы появятся на автобусном маршруте №26 в Ижевске

Валидаторы расположены на поручнях в автобусах. Фото: АО «ИПОПАТ»

С 31 мая в автобусах №26 в Ижевске появятся валидаторы. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Для повышения уровня комфорта для пассажиров и снижения нагрузки на водителей на бескондукторных автобусных маршрутах внедряется система оплаты проезда через валидаторы. Совместно с правительством Удмуртии и администрацией Ижевска мы разработали дорожную карту по внедрению валидаторов еще на 18 маршрутах. 26-й маршрут станет одним из первых», – сообщил исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

Установка валидаторов поможет сократить время нахождения общественного транспорта на остановках, а также решит вопрос с нехваткой кадров. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться через все двери.

Напомним, первые автобусы с валидаторами запустили в Ижевске 19 марта 2022 года. Ранее «Комсомолка» рассказала о всех тонкостях оплаты проезда в автобусах без кондуктора. Также мы подготовили памятку о видах проездных в общественном транспорте Ижевска и их стоимости в 2023 году.

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