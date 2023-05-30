Более 23 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли у жителей Ижевска

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Полицейские Ижевска пресекли продажу контрафактных сигарет в городе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По обвинению в торговле немаркированной табачной продукцией задержали трех ижевчан. Молодые люди продавали сигареты с поддельными акцизными марками, а также обычные сигареты под видом стиков для нагревания табака. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 23 703 пачки контрафактных табачных изделий общей стоимостью 2 645 736 рублей.

Уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере) направлено в прокуратуру. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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