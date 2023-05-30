1 июня в Удмуртии запретят продажу алкоголя

Нарушителям грозит штраф Фото: Архив КП

В Международный день защиты детей в Удмуртии будет действовать полный запрет на продажу алкоголя. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Исполнение закона в магазинах и других торговых точках будет контролироваться Минпромторгом региона и МВД по Удмуртии. Сообщить о нарушениях можно в указанные ведомства. Вся информация будет отрабатываться в оперативном порядке.

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