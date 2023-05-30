Служба гражданской защиты Удмуртии задолжала предпринимателям более 30 млн рублей

На данный момент задолженность по контрактам погашена в полном объеме Фото: Константин ИВШИН

Служба гражданской защиты Удмуртии не оплатила работу предпринимателей, с которым ранее заключила государственные контракты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно договору предприниматели должны были обеспечить поставку систем хранения данных и трансляции сигналов оповещения. Хозяйствующие субъекты полностью выполнили свои обязательства, но деньги так и не получили. Общая сумма задолженности превысила 30 млн рублей.

Председателю государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям было вынесено представление. После вмешательства прокуратуры задолженность по контрактам была погашена в полном объеме.

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