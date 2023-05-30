45 мигрантов незаконно устроились на работу в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

В рамках проверки соблюдения миграционного законодательства иностранцами полицейские Удмуртии выявили 122 административных правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В мае сотрудники правоохранительных органов совершили ряд рейдов по кафе и рынкам республики. В этот период были выявлены 77 фактов нарушения режима пребывания иностранцев в России и 45 нарушений при найме мигрантов на работу.

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года из Удмуртии выдворили 39 иностранцев, 29 из них – в форме принудительного контролируемого выезда.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вечный огонь в Ижевске могут отремонтировать к 2025 году

С Днем города Ижевск поздравит Олег Газманов

Русский рок, национальная кухня и хиты 90-х: какие фестивали пройдут в Удмуртии этим летом