Жители 8 районов Удмуртии уже 5 лет страдают без безопасных пляжей

Пляж Ижевска назвали недостаточно обеспеченным возможностью безопасного отдыха на воде Фото: Амир Закиров

Весна в 2023 году выдалась на редкость жаркой. Многие жители региона уже успели в первый раз искупаться, а ведь сезон до сих пор не открыли. Как сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев, это привело к ряду инцидентов.

Так в период с 17 апреля по 28 мая 2023 года на водоемах республики произошло 8 происшествий. К сожалению, спасти удалось лишь одного человека, остальные – погибли.

«Цифры, говоря откровенно, нас пугают. В связи с этим, мы призываем глав муниципалитетов направить основные усилия на проведение профилактической работы среди населения и оборудование в каждом муниципальном образовании пляжей в количестве, обеспечивающем максимальную доступность для населения», – заявил Пряженцев.

На данный момент жители Сарапула, а также Глазовского, Балезинского, Вавожского, Игринского, Каракулинского, Красногорского, Сарапульского и Сюмсинского районов более 5 лет страдают без возможности безопасно купаться. Обделенными остались и ижевчане – в городе живет более 600 тысяч человек, а пляж организовывается всего один.

«Продолжительная теплая погода обусловит массовое посещение жителями Удмуртии берегов водоемов и рек. В случае недостатка пляжей люди будут купаться на необорудованных местах, вследствие чего, прогнозируется рост трагических происшествий на водных объектах», – заключил Пряженцев.

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