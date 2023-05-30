Гороскоп на день: 31 мая Скорпионам стоит быть осторожнее в любовных интригах, а Львам – в общении с окружающими

Вселенная слышит вас Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Стоит сохранять холодный рассудок даже в критической ситуации. Ваша сдержанность и настрой на победу помогут замедлить череду опасных событий и найти выход.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам волей-неволей придется заняться своими непосредственными обязанностями. Будет тяжело, но за терпение вас вознаградят.

БЛИЗНЕЦЫ

В течение всего дня вам будет сопутствовать удача. Отличный день, чтобы немного расслабиться и позаботиться о себе. О делах не переживайте. Все сложится как надо.

РАК

Пришла пора избавиться от тяжелых мыслей. Напряженная ситуация наконец-то разрешится в вашу пользу. У вас есть время, чтобы воплотить фантазии в реальность.

ЛЕВ

Будьте осторожны в общении с незнакомцами. Сегодня именно они окажут особое влияние на вашу жизнь. Не делайте поспешных выводов и избегайте конфликтов.

ДЕВА

Время неуклонно толкает вас к изменению вашей личности. Хороший день, чтобы заняться самоанализом и творчеством.

ВЕСЫ

Ваша жизнь под надежной защитой высших сил. Вы можете смело разобрать давно отложенные дела и не бояться, что что-то пойдет не так.

СКОРПИОН

В любовных интригах стоит быть осторожнее. Сегодня велика вероятность быть пойманным на измене. Как бы сладок ни был соблазн, не поддавайтесь ему.

СТРЕЛЕЦ

Не загоняйте себя в ловушку. Вы уже давно приняли решение, так что не нужно от него убегать. Просто действуйте.

КОЗЕРОГ

Внутренняя борьба приведет вас к отречению от всего, что вам дорого. Измученное сердце можно исцелить. Проявите терпение.

ВОДОЛЕЙ

Пришла пора увидеть себя со стороны. Это ценный опыт, который поможет вам лучше понять чувства окружающих вас людей. Это вдохновляет.

РЫБЫ

Ваш внутренний стержень не даст вам согнуться под гнетом обстоятельств. Но не стоит брать на себя слишком много. Позвольте окружающим немного помочь вам справиться с вашей бедой.

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