Жилой дом полностью сгорел из-за шалости 8-летнего ребенка

Ребенок играл со спичками. Фото: МЧС Удмуртии

Дом и дворовые постройки сгорели в Алнашском районе Удмуртии по вине 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Мальчик играл со спичками и решил поджечь рулон сена. В результате пламя мгновенно вспыхнуло и начало разрастаться со стремительной скоростью. Ребенок попытался потушить возгорание водой из бочки, но у него ничего не получилось. Только после этого он побежал в дом и рассказал о произошедшем брату и отцу, которые и вызвали пожарных.

За считанные минуты пламя объяло построенные вплотную дворовые постройки, а затем перекинулось на кровлю дома. В результате пожара были уничтожены жилой дом, баня, хлев, сарай и подсобное помещение на общей площади более 220 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших.

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