Лося заметили в районе аэропорта в Ижевске

Фото: скриншот из видео

30 мая недалеко от аэропорта в Ижевске заметили лося. Видео опубликовал гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своем телеграм-канале.

Судя по кадрам, дикое животное совсем не испугалось непривычной среды. Наоборот лось смело прогорцевал по проезжей части. Внимание сохатого не привлекли ни люди, ни машины.

После небольшой прогулки по дороге животное скрылось за деревьями. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно, остается только надеяться, что он вернулся в лес без происшествий.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вечный огонь в Ижевске могут отремонтировать к 2025 году

С Днем города Ижевск поздравит Олег Газманов

Выступления спортсменов УШУ, песенный квартирник и k-pop танцы: куда сходить с ребенком 1 июня в Ижевске