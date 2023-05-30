Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» могут не допустить до нового сезона из-за проблем с финансированием

Фото: @fczenitizhevsk

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» не прошел аттестационную комиссию ФНЛ и теперь рискует не попасть в новый сезон Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Главным вопросом стало финансирование клуба. Из-за кредиторской задолженности перед сотрудниками ФК не предоставил полный пакет документов вовремя. Поэтому комиссия предварительно вынесла решение не выдавать футбольному клубу «Зенит-Ижевск» аттестат. Заседание Апелляционного комитета РФС пройдет 8 июня. До этого срока организация должна выполнить все финансовые требования.

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