ФК «Зенит-Ижевск» выделят финансирование на участие в новом сезоне Второй лиги

Футбольному клубу «Зенит-Ижевск» не прошел аттестацию комиссии ФНЛ. Фото: @fczenitizhevsk

Футбольному клубу «Зенит-Ижевск» выделят деньги на участие в новом сезоне Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии.

Напомним, 30 мая ФК сообщил, что не прошел аттестационную комиссию ФНЛ из-за проблем с финансированием. Кредиторские задолженности перед сотрудниками помешали руководству клуба подготовить необходимый пакет документов вовремя.

В Минспорта республики сообщили, что благодаря изменениям в законе о бюджете Удмуртии на 2023 год, на развитие спортклубов выделили дополнительные средства. Так, после подготовки документов, необходимые деньги поступят на счет футбольного клуба.

«Отметим, что еще несколько десятков клубов по стране, как и «Зенит-Ижевск», не получили лицензию на предстоящий спортивный сезон. Сейчас они также делают все необходимое, чтобы пройти лицензирование», – подчеркнули в министерстве.

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