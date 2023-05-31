Движение пешеходов ограничили в районе завода «Аксион» в Ижевске

Фото: @axion.ru
Движение пешеходов ограничат у завода «Аксион» в Ижевске до 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Горожанам будет запрещено проходить по тротуарам:
– на улице Бородина от улицы М. Горького до улицы Красная
– на улице М. Горького от улицы Красногеройская до улицы Бородина.
В этот период подрядчик выйдет на площадку и займется ремонтом фасадов Инженерного корпуса мотозавода «Аксион-холдинг».
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