Движение пешеходов ограничили в районе завода «Аксион» в Ижевске

Фото: @axion.ru

Движение пешеходов ограничат у завода «Аксион» в Ижевске до 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Горожанам будет запрещено проходить по тротуарам:

– на улице Бородина от улицы М. Горького до улицы Красная

– на улице М. Горького от улицы Красногеройская до улицы Бородина.

В этот период подрядчик выйдет на площадку и займется ремонтом фасадов Инженерного корпуса мотозавода «Аксион-холдинг».

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