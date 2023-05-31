Удмуртия на кинокарте России: Сергей Гилев, Мария Горбань и другие известные кинодеятели республики

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Удмуртская Республика подарила миру немало знаменитостей: от композитора Петра Чайковского до актрисы Ольги Книппер-Чеховой, и множества олимпийских чемпионов в разных видах спорта. И в наши дни Удмуртия занимает особенное место на кинокарте России, ведь здесь родились многие популярные актеры и режиссеры, которые в своих интервью нередко вспоминают родной край. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС рассказываем про известных жителей республики.

Сергей Гилев

У Сергея Гилева удивительная биография: в разные годы он работал на ижевском радио, был редактором, медиаспециалистом, снимался в сериальных эпизодах и уже после 40 лет стал популярным актером, который сейчас снимается у топовых режиссеров – Федора Бондарчука, Сергея Тарамаева и Любы Львовой, Константина Буслова, Владимира Мирзоева и др. Появлялся Гилев и в оригинальном проекте KION – детективном сериале «Хрустальный» (18+). Актер сыграл психически больного человека, который подозревается в убийствах детей. У Сергея нет определенного амплуа, и его актерская ценность как раз в том, что в каждом проекте он абсолютно разный, но очевидно, что ему хорошо удается передать тонкие грани человеческого сознания и поведения – от сумасшествия до панических атак.

Герман Сегал

Ижевчанин Герман Сегал в свои 28 лет снялся почти в двух десятках фильмов и сериалов, в том числе в оригинальном проекте KION «Пингвины моей мамы» (18+) с Макаром Хлебниковым. В драмеди о том, как важно заниматься своим семейным счастьем, Герман сыграл небольшую роль портье, а в «Пингвинах моей мамы» – начинающую звезду стендап-клуба, в котором находит свой приют главный герой, подросток Гоша. У Сегала прекрасное актерское образование: из Ижевска он приехал в Москву учиться в Школе-студии МХАТ на курсе Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова и закончил его в 2018 году. В скором времени зрители увидят Германа уже в международном проекте – сериале «Необъявленная война» (18+) Питера Козмински.

Мария Горбань

Суперзвезда нашего кино Мария Горбань родилась в Ижевске – здесь работал ее отец, театральный режиссер. Но когда Мария была совсем маленькой, ее отцу предложили должность режиссера в драматическом театре имени Волкова в Ярославле, и вся семья перебралась туда. И уже потом Мария, которая решила стать актрисой, как ее мама, поступила в ГИТИС. Мария рано начала сниматься в клипах и сериалах. Первая ее роль была в знаменитых в нулевые «Простых истинах» (12+). С тех пор на ее счету почти 60 ролей. Последняя на данный момент – роль капризной актрисы в романтической комедии «Поехавшая» (12+).

Виктор Митрофанов

Виктор пришел в кино благодаря КВН и команде Удмуртского государственного университета, в котором он учился по специальности «Связи с общественностью». Переехав в Москву, Виктор стал ходить на различные кинокурсы и решил связать свою жизнь с продюсированием. Так, он работал над сериалом KION «Ночной режим» (18+) с Андреем Мерзликиным и Павлом Табаковым, черной комедией «Маньячелло» (16+) на ТНТ, драмой «Призраки прошлого» (16+) с Егором Бероевым. В настоящее время Митрофанов работает над сериалом «Шаман» (18+), в котором снимается Сергей Гилев.

Роман Артемьев

Соседствующий с Ижевском город Глазов также подарил киномиру немало персон – известно, что здесь родилась Ольга Книппер-Чехова, актриса и жена Антона Чехова. Также в городе есть театр «Парафраз», который нередко гастролирует и собирает аншлаги по всей России. А еще здесь родился и отсюда уехал поступать во ВГИК Роман Артемьев, режиссер фильмов «Человек из будущего» с Александром Башировым, «По грибы» (18+) с Игорем Жижикиным и Валентиной Мазуниной, «Кощей. Похититель невест» (6+) с Виктором Добронравовым и Елизаветой Боярской. При этом Артемьев учился не на режиссера, а на актера, и до начала режиссерской карьеры он снялся в фильме «Диалоги»(16+) с Евгением Стычкиным, сериале «Апостол» (16+) с Евгением Мироновым.