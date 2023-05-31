Проводить аборты только по системе ОМС предложили в России

Обращение направлено на имя главы комитета госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова Фото: Диля Ахмадишина

В России предложили проводить аборты только по полису обязательного медстрахования. Как сообщает RT, автором идеи стала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний у женщин, – это аборты», – отметила детский омбудсмен.

Волынец уверена, что усиление контроля над женщинами, которые собираются сделать аборт, повысит рождаемость и снизит младенческую смертность в стране. Свое обращение уполномоченный по правам ребенка в Татарстане отправила на имя главы комитета госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова.

Напомним, что за 2022 год в Удмуртии значительно снизилось число абортов. Но в то же время выросло их количество среди несовершеннолетних.

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