Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 7:18

Проводить аборты только по системе ОМС предложили в России

Власти хотят усилить контроль над женщинами, которые хотят воспользоваться этой услугой
Виола Романова
Обращение направлено на имя главы комитета госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова

Обращение направлено на имя главы комитета госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова

Фото: Диля Ахмадишина

В России предложили проводить аборты только по полису обязательного медстрахования. Как сообщает RT, автором идеи стала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний у женщин, – это аборты», – отметила детский омбудсмен.

Волынец уверена, что усиление контроля над женщинами, которые собираются сделать аборт, повысит рождаемость и снизит младенческую смертность в стране. Свое обращение уполномоченный по правам ребенка в Татарстане отправила на имя главы комитета госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова.

Напомним, что за 2022 год в Удмуртии значительно снизилось число абортов. Но в то же время выросло их количество среди несовершеннолетних.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты Гордумы Ижевска приняли отставку главы города Олега Бекмеметьева

39-летний житель Удмуртии забил до смерти и закопал сожительницу

32-летний водитель без прав сбил двух 11-летних детей в Ижевске