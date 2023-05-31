Алексея Заметаева переизбрали на пост главы Воткинска

Глава Воткинска Алексей Заметаев. Фото: @id38097905

Сегодня, 31 мая депутаты гордумы Воткинска избрали главу города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, по результатам тайного голосования на пост градоначальника переизбрали Алексея Заметаева. Отметим, что мэр занимает эту должность уже с 2018 года.

Напомним, изначально на пост главы претендовали пятеро кандидатов, но после первого этапа конкурса были отобраны двое: самозанятый Виталий Виноградов и Алексей Заметаев. Градоначальника избрали по итогам презентации кампании претендентов, а также по результатам беседы с членами конкурсной комиссии.

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