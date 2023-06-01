Погода на день: 1 июня в Ижевске переменная облачность и +24 °С

Возможны небольшие дожди Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 1 июня, Совсем скоро выходные, а сейчас пришла пора готовиться к новому рабочему дню!

В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +24 °С. Ветер западный 4 м/с. Ночью до +13 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 48%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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