12000 можгинцев и сарапульцев могут сэкономить на домашнем интернете

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведенной модернизации и строительстве сети скоростного домашнего интернета в Удмуртии. Более 12 тысяч жителей 58 домов в Можге и Сарапуле смогут подключить домашний интернет от МТС на скорости до 500 Мбит/c и экономить на цифровых сервисах экосистемы МТС до 40% в месяц.

Запуск сети фиксированного интернета МТС произошел в домах микрорайона Вешняковский, Наговицынский, в пер. Заводском города Можги. В Сарапуле домашний интернет МТС появился на улицах 1-я Дачная, 2-я Дачная, Достоевского, Интернациональная, Седельникова, Советская, Степана Разина, Азина, Гагарина, Ефима Колчина.

Пользователи получили доступ к «домашним» сервисам МТС – интерактивному телевидению и проводному интернету на скорости до 100 Мбит/с в Можге и до 500 Мбит/с в Сарапуле. Новые возможности позволят пользоваться стабильной сетью с большего количества устройств даже в период пиковых нагрузок, скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы в качестве Ultra-HD, удаленно учиться и работать.

«Кроме удобства, абоненты МТС получают еще и возможность существенно сэкономить. При подключении сразу нескольких услуг в рамках одного тарифа – мобильной связи и интернета, домашнего интернета и ТВ – абоненты смогут сэкономить до 40% расходов на телеком-сервисы и получат подписку на онлайн-кинотеатр KION. Подключить услугу фиксированной связи от МТС также могут жители Ижевска и Воткинска», – рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

Для подключения домашнего интернета МТС абоненту необходимо проверить техническую возможность доступа по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Удмуртии могут на сайте МТС.