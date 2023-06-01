Бюджет Удмуртии за 2022 год исполнен с профицитом в 246 млн рублей

Расходы Удмуртии за 2022 год составили 104,912 млрд Фото: Алена Селезнева

Министр финансов Удмуртии Вера Сухих представила членам регионального правительства проект об исполнении бюджета республики за 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Так доходы Удмуртии за 2022 год составили 105,159 млрд рублей, а расходы – 104,912 млрд, профицит – 246 млн рублей.

78,1% расходов были направлены на развитие социально-культурной сферы региона, в том числе в области здравоохранения, образования и поддержки граждан. Также часть денег пошла на помощь ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий лиц и на выплату детских пособий. Сухих отметила, что обязательства Удмуртии в этой сфере были выполнены в полном объеме.

14,68 млрд рублей было направлено на реализацию нацпроектов и еще 17,894 млрд рублей на поддержку отдельных отраслей экономики. Проект закона одобрили, в ближайшее время его направят на утверждение в госсовет Удмуртии.

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