Стас Пьеха разоткровенничался в гостях у организатора концертов в Ижевске

Стас Пьеха. Фото: @wolfieha

30 мая в Ижевске прошел концерт известного российского певца Стаса Пьехи. По традиции в гости его пригласил ижевский продюсер Борис Рубиновский.

Во время завтрака гость немного разоткровенничался и рассказал о том, когда поборол зависимость от алкоголя. А началось все с обычного анекдота.

«Два ханорика говорят: «Семен, слушай, а водка вкусная вообще? Он говорит: «Да, вкусная, очень». Тот дальше: «В каком смысле вкусная? По вкусу?». «Нет, скорее, по смыслу!»

А потом Пьеха заявил, что буквально через пару дней отметит важную веху в своей жизни – 8 лет как он не прикасается к спиртному.

Отметим, что ранее именитый певец рассказывал о своей зависимости от алкоголя и стимуляторов. Сейчас Стас на своем примере показывает, что можно жить и творить без запрещенных веществ.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При томографии в головном мозге жителя Удмуртии обнаружилась пуля

Вода в пруду Ижевска не прошла лабораторную проверку

Борщевик в Удмуртии: чем он опасен, как с ним бороться и почему он продолжает разрастаться