Главы Удмуртии и Лутугинского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель администрации Лутугинского района Луганской Народной Республики Евгений Бондарь подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ЛНР был отправлен гуманитарный груз, состоящий из двух школьных автобусов и автомобиля «УАЗ». С помощью последнего аварийные бригады Лутугинского района будут справляться с восстановительными работами при подготовке муниципалитета к предстоящему отопительному сезону.

«Удмуртия продолжает активно поддерживать военнослужащих, участвующих в спецоперации, и жителей новых регионов. Отправки формируются по заявкам от командования. В общей сложности регион отправил уже свыше 600 тонн дополнительного снаряжения и оборудования», – поделилась гендиректор Фонда «Сообщество» Юлия Седова.

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