20-летний житель Можги попытался ограбить дом знакомых

Обвиняемый также подрался с потерпевшими Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Можге по обвинению в разбое осудили 20-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте 2023 года молодой человек вооружился пневматическим пистолетом и отправился к дому знакомых с намерением украсть 23 тысячи рублей, о которых он знал наверняка.

В доме в это время спали два брата. Проникнув в здание, он потребовал от одного из потерпевших разбудить второго. Получив отказ, он выстрелил, а затем направил пистолет на проснувшегося мужчину.

Он потребовал отдать деньги, но братья набросились на него с кулаками и завязали драку. Испугавшись «натравленную» на него собаку, горе-вор убежал из дома.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия, предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище) и приговорил к 5 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При томографии в головном мозге жителя Удмуртии обнаружилась пуля

Вода в пруду Ижевска не прошла лабораторную проверку

Борщевик в Удмуртии: чем он опасен, как с ним бороться и почему он продолжает разрастаться