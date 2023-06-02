20-летний житель Можги попытался ограбить дом знакомых

Обвиняемый также подрался с потерпевшими
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Можге по обвинению в разбое осудили 20-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В марте 2023 года молодой человек вооружился пневматическим пистолетом и отправился к дому знакомых с намерением украсть 23 тысячи рублей, о которых он знал наверняка.
В доме в это время спали два брата. Проникнув в здание, он потребовал от одного из потерпевших разбудить второго. Получив отказ, он выстрелил, а затем направил пистолет на проснувшегося мужчину.
Он потребовал отдать деньги, но братья набросились на него с кулаками и завязали драку. Испугавшись «натравленную» на него собаку, горе-вор убежал из дома.
Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия, предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище) и приговорил к 5 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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