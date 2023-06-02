Погода в Ижевске на день: 2 июня ожидается до +26 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 2 июня в столице республики ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди.

Температура воздуха днем составит +24.. +26°С. Скорость восточного ветра достигнет 6-11 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до +15°С, также вероятен дождь. Ветер изменит направление на северное и утихнет до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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