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НовостиОбщество2 июня 2023 4:05

Прокуратура помогла пострадавшему из-за засухи сельхозпроизводителю из Удмуртии сохранить государственную субсидию

Минсельхоз региона требовал вернуть часть выплат
Екатерина АРДАШЕВА
Министерство отозвало свою претензию

Министерство отозвало свою претензию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельхозпроизводитель из Удмуртии едва не лишился части государственной субсидии. Он пострадал в результате засухи, но министерство сельского хозяйства и продовольствия региона не приняло эти обстоятельства в расчет и потребовало частично вернуть выплату – более 500 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о господдержке аграрных предприятий после обращения общественной организации и выявило нарушение. В связи с этим министру сельского хозяйства региона было внесено представление. Претензию о возврате части субсидии отозвали.

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