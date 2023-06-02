189 заявлений о пропаже детей зарегистрировали в Удмуртии с начала 2023 года

В 90% случаев пропавших детей находят в первые сутки Фото: Амир Закиров

В Удмуртии идет тенденция к снижению числа заявлений об объявленных в розыск детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Так в 2021 году таких заявлений зарегистрировали 610, в 2022 – 580, а за первые 5 месяцев – 189. По словам спасателей, в 90% случаев пропавших детей находят в течение 24 часов.

В регионе прошел круглый стол, на котором правительство и силовые ведомства республики обсудили проблемные вопросы. Так, в будущем при поиске пропавших людей спасатели возможно будут использовать GPS-трекеры и беспилотные авиационные системы. Реализация этого проекта будет прорабатываться на последующих встречах.

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