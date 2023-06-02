25-летнюю жительницу Удмуртии подозревают в краже денег для игр на ставках

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде Фото: Мария Бакланова

15 тысяч рублей украли с банковского счета 30-летнего жителя поселка Кез. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В совершении преступления подозревают безработную, ранее судимую 25-летнюю местную жительницу поселка. По версии следствия, девушка познакомилась с потерпевшим в кафе, а затем одолжила у него мобильный телефон, якобы для того, чтобы заказать такси. Взяв в руки чужой гаджет, подозреваемая зашла в мобильное приложение банка и перевела на свой игровой счет 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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