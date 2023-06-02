40-летний житель Удмуртии забил собутыльника до смерти

Обвиняемый бил потерпевшего руками и ногами. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В жестокой расправе над 52-летним знакомым обвиняется 40-летний житель поселка Яр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 31 марта и 1 апреля мужчины провели вместе за распитием спиртных напитков. В какой-то момент собутыльники поссорились и между ними завязалась драка, в ходе которой обвиняемый множество раз ударил товарища руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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