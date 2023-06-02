В Сарапуле из-за игр второклассника с огнем загорелся гараж

О пострадавших не сообщается Фото: Мария Бакланова

1 июня на улице Седельникова в Сарапуле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Примерно в 15:04 загорелся неиспользуемый гараж. Пламя повредило постройку и имущество в ней на 2 кв.м. По предварительным данным, возгорание началось из-за второклассника, который игрался с огнем.

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