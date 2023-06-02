Жителя Ижевска задержали по подозрению в дистанционном мошенничестве

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

Жителя Ижевска 1997 года рождения подозревают в дистанционном мошенничестве на 33 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Вологодской области.

По версии следствия, жертвой ижевчанина стала женщина 1982 года рождения из Вологды. На сайте бесплатных объявлений потерпевшая наткнулась на публикацию подозреваемого, в которой он, якобы продавал музыкальную колонку. Женщина обсудила все детали сделки в переписке с подозреваемым и согласилась на покупку. Обязательным условием продажи девайса была полная предоплата. Потерпевшая перевела деньги на счет молодого человека, но посылка так и не пришла, а сам продавец удалил аккаунт.

Для поимки ижевчанина полицейские Вологды отправились в служебную командировку. После задержания ижевчанин признался, что таким образом он пытался подзаработать. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Сейчас мужчина находится в заключении под стражей, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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