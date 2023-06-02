Более 10 млн рублей украли мошенники у пенсионеров Удмуртии

На данный момент полицейские раскрыли 27 случаев подобного мошенничества Фото: Амир Закиров

С начала 2023 года в Удмуртии зарегистрировали 45 случаев кражи денег у пенсионеров под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, общая сумма ущерба превысила 10 млн рублей.

На данный момент полицейские уже раскрыли 27 таких преступлений, а также задержали 13 мошенников. Одним из них стал 19-летний ижевчанин. Молодой человек украл 150 тысяч рублей у 79-летней пенсионерки. Неизвестные позвонили потерпевшей и убедили в том, что ее дочь стала виновницей ДТП. Для спасения своего ребенка пенсионерка через мужа передала задержанному деньги. Только после этого пожилая женщина узнала, что ее дочь в ДТП не попадала. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возможной причиной отключения электричества в Ленинском районе Ижевске стала птица

При томографии в головном мозге жителя Удмуртии обнаружилась пуля

Снова обещают дожди: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии