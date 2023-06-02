Пострадавшего от нападения пациента с шизофренией фельдшера выписали из больницы Ижевска

Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает Фото: Мария Бакланова

Сегодня из больниц Удмуртии выписались сразу два пациента, за судьбы которых многие переживали. Хорошими новостями поделилась вице премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Так, из больницы выписался первоклассник, который получил травмы при обрушении школьной беседки в деревне Лудорвай. Напомним, постройка находилась в аварийном состоянии и подлежала сносу. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, из РКБ №1 в удовлетворительном состоянии выписался сотрудник бригады скорой помощи, на которого с ножом напал пациент с шизофренией. Сейчас его жизни ничего не угрожает – он продолжит наблюдаться у участкового терапевта и невролога. Напомним, 27 мая напавшего мужчину нашли погибшим в лесу. Следствие подозревает, что он свел счеты с жизнью самостоятельно.

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