Жители Удмуртии предпочитают общение в мессенджерах

Фото: МегаФон

В Удмуртии за первые пять месяцев интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный интернет трафик с помощью инструментов Big Data.

Топ самых востребованных сервисов для общения остался прежним, но вот потребление в них заметно изменилось. Telegram укрепил свое лидерство, трафик в этом мессенджере в этом году увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Объем передачи данных в WhatsApp в регионе вырос на 23%, замыкает тройку Viber, интерес к которому остался на прежнем уровне.

Жители Удмуртии все чаще выбирают мессенджеры для голосового общения. Количество звонков в Telegram выросло за год в 2,1 раза. В WhatsApp звонили на 17% больше, чем в прошлом году, а число видеовызовов увеличилось на 23%. Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений.

Прогнозируя растущую нагрузку, специалисты МегаФона в начале года увеличили пропускную способность в Telegram до 1400 Гбит/с. Это позволило сохранить высокое качество работы мессенджера и ускорить загрузку данных. Пользователи могут быстрее скачивать и загружать контент и общаться, в том числе, с использованием видеосвязи. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше мегабайт.

«Мессенджеры сегодня стали не только одним из привычных способов общения с родными, друзьями, коллегами и клиентами, но и источником информации. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты в Удмуртии скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайтов контента – совершают видеозвонки, обмениваются фото, голосовыми сообщениями и видеофайлами. Для стабильной работы любых цифровых сервисов мы строим и модернизируем базовые станции на всей территории республики. С начала года мы обеспечили 4G-покрытие в более чем 20 населенных пунктах, в популярных местах отдыха и дачных поселках», – отмечает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.