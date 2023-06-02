В Можге теперь работает электронный проездной

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При поддержке СберТройки в Можге заработал сервис «Электронный проездной». Теперь пассажиры могут покупать проездные для оплаты поездок в городском транспорте с помощью мобильного приложения Сбера и в банкоматах банка. Проездной записывается на банковскую карту любого банка или на транспортную карту «Тройка».

Приобрести и пополнить электронный проездной можно в городе Можге в местных отделениях банка, где установлены банкоматы с функцией NFC, а также в личном кабинете приложения.

На текущий момент для жителей города Можги доступна покупка и пополнение проездных билетов для 3 категорий граждан:

- школьные проездные билеты;

- студенческие проездные билеты;

- общегражданские проездные билеты.

Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер заинтересован в развитии и цифровизации городского и пригородного транспорта во всей республике, а также в предоставлении новой удобной услуги для пассажиров. Яркий пример современного решения оплаты проезда реализован в Можге с помощью сервиса СберТройка. Взаимодействие местных органов власти и бизнеса позволило в марте этого года в кратчайшие сроки ввести банковский эквайринг на городском транспорте и совместно со СберТройкой реализовывать механизм транспортного процессинга».

Эрик Уразов, глава города Можги:

«Благодаря взаимодействию со Сбербанком и перевозчиком нам удалось возобновить продажу проездных билетов в Можге. Сейчас это будет электронный проездной. Приобрести и пополнить проездной можно в местных отделениях Сбера по адресам: улица Наговицына, 64 и улица Труда, 28. Данная карта позволяет населению передвигаться на общественном транспорте по всем муниципальным маршрутам».

Город Можга стал первым городом в Удмуртской Республике, реализовавшим электронный проездной на банковской карте и карте «Тройка», это стало возможным благодаря тому, что в городе работает московская современная билетная система.

Основные преимущества сервиса

1. Удобство оплаты – пополнить счет можно быстро и без комиссии через мобильное приложение и через устройства самообслуживания банка;

2. Экономия времени – не нужно стоять в очереди за билетом или задерживать очередь на входе в автобус, билет у вас всегда с собой;

3. Практичность – одной картой можно оплачивать проезд в городском транспорте и совершать покупки в магазинах города;

4. Экологичность – избавляет от необходимости использования бумажных билетов.

Сколько действует абонемент?

1 календарный месяц

Как купить проездной билет через приложение?

Открыть приложение

Зайти в раздел Платежи

Выбрать категорию Транспорт – Транспортные карты и билеты

Выбрать услугу СберТройка

Ввести номер банковской карты для оплаты и привязки проездного

Выбрать тип проездного билета

Нажать оплатить

Где работает?

На всех внутригородских маршрутах г. Можги

Что принимает?

Банковскую карту, транспортную карту «Тройка»

Где получить карту «Тройка»?

В отделениях Сбера:

г. Можга, ул. Наговицына, 64

г. Можга, ул. Труда, 28

Как пополнить карту «Тройка»?

В банкоматах и с помощью приложений