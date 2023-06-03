Пропавшего подростка 2007 года рождения ищут в Ижевске

В Ижевске ищут ребенка 2007 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Мальчик исчез еще 31 мая – ушел из дома по ул. Карла Маркса. Неизвестно, как он был одет. Ребенок худощавый, рост около 165 см.

Если вы знаете что-то о местонахождении подростка, сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), или в поисково-спасательный отряд по телефону 8-951-195-29-71.

Обновление. Ребенок найден.

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