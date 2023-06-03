Двух жителей Удмуртии осудили за изготовление взрывчатых веществ

Изготовителей взрывчатки приговорили к условному сроку Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии осудили местных жителей, которые изготавливали взрывчатые вещества. Им дали условный срок 2 года и пять месяцев с условно-испытательным сроком два года. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Их деятельность не была связана с терроризмом и экстремизмом. Но пресечь ситуацию удалось в августе 2022 года. Тогда у фигурантов изъяли более 1 кг черного пороха.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Вину признали. Приговор вступил в законную силу.

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