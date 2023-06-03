Гороскоп на день: 4 июня Близнецов ждут романтические приключения, а Козерогов – мелкие неприятности

Астропрогноз на 4 июня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 4 июня.

ОВЕН

Стоит придавать значение мелочам, на которые вы обычно не обращаете внимание. Именно они окажутся важными.

ТЕЛЕЦ

Тельцы почувствуют уверенность в себе – и это отлично. В последнее время вы часто испытывали сомнения по поводу своих талантов. А поможет вам в этом близкий человек.

БЛИЗНЕЦЫ

Романтические приключения зовут вас! А если приключения ждут, то зачем от них отказываться?

РАК

Стоит уделить время семье: вашим близким кажется, что вы про них забыли. Проявите заботу – родным необходимо ваше внимание.

ЛЕВ

Стоит проявить осторожность при знакомстве с новыми людьми. Они не такие белые и пушистые, как кажется на первый взгляд.

ДЕВА

Отличный день, чтобы подумать о планах на будущее. Спросите себя: чего вы хотите от этой жизни? Поняли? Составляйте план, как реализовать свою мечту.

ВЕСЫ

Возможно, именно в этот день вы встретите любовь всей своей жизни. Не провороньте.

СКОРПИОН

Не стоит сегодня быть навязчивым. Окружающим нужно, чтобы вы оставили их в покое. В противном случае возможны ссоры.

СТРЕЛЕЦ

Если правильно сформулировать свои желания – Вселенная вас услышит. Только будьте максимально конкретны.

КОЗЕРОГ

В течение дня вас будут сопровождать мелкие неприятности. Но при должном оптимизме испортить вам день они не смогут.

ВОДОЛЕЙ

Хороший день, который к тому же принесет материальную выгоду. А еще произойдет приятное событие – какое, узнаете позже.

РЫБЫ

Придется повоевать за свое место под солнцем. Конкурентов у вас немало. Но вы со всем справитесь.

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