Погода на день: 4 июня в Ижевске переменная облачность и +27 °С

Магнитное поле спокойное
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня воскресенье, 4 июня, отличный день, чтобы провести время в кругу семьи и друзей. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +27 °С. Ветер западный 4 м/с. Ночью будет прохладнее +13 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 44%, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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