Баня сгорела в Завьяловском районе Удмуртии

Сгорел предбанник и кровля строения Фото: Мария Бакланова

За минувшие сутки в Удмуртии произошло 4 пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Так, рано утром 4 июня, около 05:21 утра в одном из СНТ Завьяловского района загорелась баня.

Площадь пожара составила 10 кв.м. Огонь уничтожил кровлю строения и предбанник.

«Предварительная причина: несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции (конструктивного элемента) бани», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

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