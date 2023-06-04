Баня сгорела в Завьяловском районе Удмуртии

Сгорел предбанник и кровля строения
Фото: Мария Бакланова
За минувшие сутки в Удмуртии произошло 4 пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Так, рано утром 4 июня, около 05:21 утра в одном из СНТ Завьяловского района загорелась баня.
Площадь пожара составила 10 кв.м. Огонь уничтожил кровлю строения и предбанник.
«Предварительная причина: несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции (конструктивного элемента) бани», – говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
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