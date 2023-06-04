Пропавшую пенсионерку 1940 года рождения ищут в Удмуртии

Фото: @psoregion18

Уже третий день в Удмуртии ищут пенсионерку 1940-го года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18» в своей группе в ВКонтакте.

Страдающая потерей памяти жительница Ижевска 83-летняя Валентина Ивановна Мустафина вышла из дома на улице Барышникова днем 2 июня и ушла в неизвестном направлении. Ее телефон выключен.

«Приметы: рост 140 см, телосложение худощавое. Женщина была одета синюю джинсовку и черные штаны. На ногах – черные кроссовки. На голове был цветной платок. Также при себе у пропавшей был синий рюкзак», – говорится в сообщении.

Может быть дезориентирована. Если увидите пропавшую, сообщите на горячую линию отряда 8 (951) 195-29-71.

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