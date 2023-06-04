ДТП с участием мотоциклиста произошло в Уве

Фото: Отдел ГИБДД МО МВД России «Увинский»

ДТП с участием мотоциклиста произошло в Удмуртии вечером 3 июня в поселке Ува. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МО МВД РОССИИ «Увинский».

По данным ведомства. Столкновение произошло по вине 36-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта», который выезжая со второстепенной дороги не уступил дорогу мотоциклу движущемуся по главной дороге.

«В результате ДТП 26-летний мотоциклист получили множественные травмы и был госпитализирован. Годовалый и трёхлетний пассажиры автомобиля «Лада Гранта» получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Проводится проверка по факту происшествия.

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