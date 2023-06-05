Освободить владельцев унаследованных автомобилей от транспортного налога на год предложили в Госдуме

Обращение направлено на имя главы Минтруда России
Фото: Архив КП
В Госдуме предложили освободить собственников полученных по наследству машин от транспортного налога на один год. Как сообщает RT, автором идеи стал депутат Евгений Федоров.
По мнению чиновника, такой закон необходим из-за того, что далеко не все новые собственники планируют пользоваться машинами, а некоторые из них даже не имеют водительских прав. Так в течение года владельцы или продадут машину, или же сдадут на права.
Свое обращение Федоров направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.
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