3 356 нарушений ПДД выявили сотрудники ГИБДД Удмуртии за минувшую неделю

За неделю произошло 46 ДТП Фото: Диля Ахмадишина

В период с 29 мая по 4 июня в Удмуртии произошло 46 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

В указанных происшествиях 51 человек получил травмы и 6 погибли. Во время патрулей сотрудники госавтоинспекции выявили 3 356 нарушений ПДД. На дорогах были остановлены и лишены водительских прав 137 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также к административной ответственности привлечен 71 пешеход.

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