Две девочки 7 и 11 лет получили травмы в ДТП в Удмуртии

В результате ДТП травмы получили 4 человека. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

4 июня, в 17:50, на 12 км дороги «Кизнер – Бемыж – Грахово» произошло ДТП – столкнулись две легковушки. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

42-летний водитель Volkswagen Polo, находясь в состоянии опьянения, врезался в Kia Rio, за рулем которой находилась 34-летняя женщина. После столкновения автомобиль женщины слетел в кювет.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также две девочки 7 и 11 лет, которые находились в Kia Rio. Пострадавшие были доставлены больницу.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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