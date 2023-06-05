48-летний житель Ижевска ограбил и избил палкой предпринимателя

Потерпевший ждал свой диван несколько месяцев, но в результате украл другой. Фото: МВД по Удмуртии
По подозрению в разбойном нападении задержали 48-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина приехал в офис мебельной компании и избил палкой предпринимателя. Затем он украл 50 тысяч рублей и диван, который вывез на грузовом такси.
Правоохранительным органам удалось выяснить, что несколько месяцев назад подозреваемый заказал у потерпевшего диван, но товар так и не получил – предприниматель под различными предлогами переносил срок изготовления изделия. Мужчина устал ждать выполнения заказа и решил разобраться с потерпевшим по-другому.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ижевчанину грозит до 10 лет лишения свободы.
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