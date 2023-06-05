Один из дежурных детских садов закрыли в Ижевске из-за аварийного состояния

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24 мая в социальных сетях Ижевска появилось анонимное сообщение о якобы аварийном детском саде, который сделали дежурным. Речь шла о дошкольном учреждении №169 по улице Ворошилова.

«Детский сад перегорожен лентами, т.е. там опасно находиться!» – гласило сообщение.

В комментариях пресс-служба городской Администрации ответила, что в летний период будет работать второй корпус садика по адресу улица Ворошилова 19а. Ижевчан заверили, что он находится в нормативном состоянии.

Позже в ответ на наш запрос начальник Управления образования Администрации города Ижевска Наталья Гвоздкова сообщила, что осмотр здания детского сада, расположенного по адресу улица Ворошилова, 27а, показал неудовлетворительное техническое состояние. В связи с тем, что в здании не обеспечивались безопасные условия пребывания детей, образовательную деятельность приостановили.

Теперь, чтобы отремонтировать садик, нужно оценить состояние конструкций, для этого уже подготовили коммерческое предложение. Но есть вероятность, что ремонтировать здание окажется нецелесообразно и детсад закроют. Источник финансирования определят только после принятия решения по этому вопросу.

Также Наталья Гвоздкова отметила, что сейчас все дежурные детские сады находятся в нормативном состоянии, а в ходе подготовки к учебному году в учреждениях по мере необходимости будет проводится косметический или капитальный ремонт.

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