ПСБ поддержал VII международный полумарафон «ЗаБег.РФ»

Фото: пресс-служба ПСБ

В 9-00 по московскому времени на старт одновременно вышли участники из всех регионов Российской Федерации, вне зависимости от часовых поясов. ПСБ выступил в качестве генерального партнера мероприятия и представил свою корпоративную команду из 52 участников.

В Ижевске около 1000 участников преодолели дистанции 1 км, 5 км, 10 км или 21 км от улицы Кирова до улицы 14-й через набережную Ижевского пруда и улицу Милиционную. В забеге приняли участие не только жители Удмуртии, но и участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края, Мурманска и Норильска. Некоторые участники пришли с семьями. Самый маленький бегун 2023 года рождения преодолел 500-метровую трассу вместе с родителями, а самый возрастной 75-летний участник пробежал 10 км дистанцию.

«Международный Забег.РФ является уникальным и по-настоящему семейным праздником спорта, который прививает хорошие привычки регулярных занятий спортом с детства, улучшает здоровье и качество жизни. Здорово, что ПСБ уже не первый год выступает партнером этого праздника бега, а также поддерживает другие спортивные инициативы региона», – отметил региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

ПСБ развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, содействует популяризации спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру. В Удмуртии ПСБ поддерживает Федерацию биатлона, Федерацию лыжного спорта и проект любительских стартов «Калашников-Спорт», реализовал собственный проект по строительству центра уличного баскетбола в регионах России в рамках первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям» при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).