В Удмуртии возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта на сумму более 770 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: ggpi.org

В Глазове выявили факт мошенничества при реализации нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ноябре 2021 года «Государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» в Глазове заключил государственный контракт с ООО СК «Грандстрой» на ремонт двух кабинетов и туалетов педагогического технопарка «Кванториум» федерального проекта «Современная школа». Подрядчик получил 30% предоплаты и выполнил демонтажные работы, а затем ремонт застопорился. Компания не соблюдала график, а также не закупала необходимые для стройки материалы. В связи с этим институт расторг договор. В результате бюджету России был нанесен ущерб в размере 770 тысяч рублей.

«Нарушены права обучающихся на своевременное повышение качества высшего образования, проведение профориентационной деятельности со школьниками для привлечения к последующему поступлению в педагогические ВУЗы», – отметили правоохранительные органы.

При проверке оказалось, что ООО СК «Грандстрой» создали 26 октября 2021 года, то есть на следующий день после размещения закупок заказчиком на портале ЕИС «Закупки». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Пединституту внесено представление в связи с непринятием мер по взысканию неустойки со строительной компании.

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