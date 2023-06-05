Экс-депутат Гордумы Сергей Шишкин скончался в Ижевске

Отпевание пройдет 6 июня Фото: Архив КП

4 июня в возрасте 59 лет из жизни ушел заслуженный строитель Удмуртии, гендиректор фирмы ООО «СУ-18» и бывший депутат Гордумы Сергей Шишкин. Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе городской Думы столицы Удмуртии.

«Сергей Николаевич был настоящим профессионалом, ответственным депутатом и добрым, порядочным человеком. Многие соцпроекты в микрорайоне Буммаш мы реализовывали вместе. Для меня его уход – большая личная утрата», – прокомментировал председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Прощание пройдет 6 июня в храме Святителя Василия Великого на Хохряковском кладбище. В 12:00 начнется панихида, в 13:00 – отпевание.

СПРАВКА:

Сергей Николаевич Шишкин родился 4 мая 1964 года. Окончил Устиновский механический институт и Московскую госакадемию управления на строительных факультетах. Являлся депутатом Гордумы шестого созыва, сложил полномочия 19 апреля 2018 года.

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