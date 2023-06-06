Экс-руководитель предприятий в Удмуртии задолжал сотрудникам почти 27 млн рублей по зарплате

Экс-руководителя оштрафовали на 2 млн рублей Фото: Мария Бакланова

49-летнего бывшего руководителя двух предприятий в Удмуртии осудили по обвинению в невыплате заработной платы и совершении налогового преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

С июля 2019 года мужчина в течение более двух месяцев не выплачивал зарплату 168 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила почти 27 млн рублей. Кроме того, в указанный период осужденный скрыл от уплаты налогов более 30 млн рублей. При этом в кассе предприятий были деньги, которых хватило бы и для погашения задолженности по зарплате, и для уплаты налогов. В ведомстве отметили, что указанные средства руководитель потратил на развитие организаций.

В рамках расследования правоохранительные органы наложили на имущество обвиняемого арест. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пособий и иных выплат) и части 2 статьи 199 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) и оштрафовал на 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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